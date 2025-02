Fesat alcança equilíbrio financeiro e mantém cirurgias eletivas em parceria com Estado e Município

A Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado (Fesat) vive um novo ciclo financeiro, após enfrentar anos de desorganização que resultaram no acúmulo de dívidas e na precariedade dos serviços oferecidos pelo Ambulatório, Pronto Socorro e Hospital do município, administrados pela instituição.

Equilíbrio financeiro após superação de desafios

Em entrevista, o diretor-presidente da Fesat, Robson Souto, relatou o cenário crítico encontrado no início da gestão 2021/2024. “Ao assumirmos, no começo do mandato do prefeito José Natan, nos deparamos com uma situação alarmante. A falta de recursos dificultava até o pagamento das contas do dia a dia, o que nos obrigava a buscar constantemente o apoio financeiro do município para honrar compromissos com nossos servidores”, destacou.

Além disso, Robson revelou as dificuldades em cumprir com as obrigações previdenciárias, como os encargos sociais da folha de pagamento. Nomeado diretor-financeiro em julho de 2021, Robson apresentou um relatório completo sobre a Fesat em agosto do mesmo ano, e em agosto de 2022 assumiu a presidência da instituição, momento em que teve início a implementação de uma gestão rigorosa.

Robson Souto, diretor-presidente da Fesat (Foto: Mauro Silva/Cultura FM)

“Com o apoio do prefeito, da Secretaria de Saúde e do Legislativo, conseguimos estabelecer um plano de trabalho focado na austeridade e na responsabilidade, o que resultou no equilíbrio financeiro da Fesat e na melhoria das condições da nossa gestão”, relembrou Robson.

Cirurgias eletivas: um compromisso com a saúde local

Diferente de outras unidades de saúde enfrentando dificuldades financeiras, como a Santa Casa de Campo Grande, que interrompeu suas cirurgias eletivas, Aparecida do Taboado mantém a realização desses procedimentos, com uma média de 5 cirurgias por dia.

O diretor-presidente destacou a parceria entre a Fesat, a Prefeitura e o Governo do Estado como fundamental para o sucesso da continuidade das cirurgias eletivas no hospital municipal. “Desde 2021, o programa Opera MS, que depois foi renomeado para MS Saúde – Mais Saúde Menos Fila, tem sido uma ferramenta essencial para garantir o atendimento à demanda de Aparecida do Taboado e de municípios vizinhos”, explicou.

Ambulatório, Pronto Socorro e Hospital de Aparecida do Taboado (Foto: Samuel Ferreira/Cultura FM)

Entre 2022 e 2024, mais de 2.400 cirurgias eletivas foram realizadas no hospital de Aparecida do Taboado, um marco significativo para a cidade.

Controle das filas e continuidade dos serviços

Segundo Robson, o grande desafio das filas de espera foi superado. “Hoje, conseguimos controlar a fila de pacientes, que agora aguardam por procedimentos de forma eletiva, com uma organização que garante mais eficiência e rapidez no atendimento. Este trabalho seguirá sendo realizado com responsabilidade e compromisso, mantendo o foco no bem-estar da nossa população”, concluiu o diretor-presidente.

