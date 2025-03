Fumacê é acionado para o combate ao mosquito aedes aegypti

O município de Aparecida do Taboado está prestes a alcançar a marca de 200 casos de dengue em 2025, um número que pode ser ainda maior, já que muitos pacientes não procuram unidades de saúde para consultas e exames.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde na última sexta-feira (07/03), neste ano já foram registradas 231 notificações de dengue, das quais 189 foram confirmadas. Além disso, 42 exames laboratoriais estão aguardando resultado.

A situação preocupa também no que se refere a outras doenças transmitidas pelo mosquito aedes aegypti.

O boletim epidemiológico confirmou três casos de chikungunya em Aparecida do Taboado neste ano, além de um exame que aguarda resultado por suspeita de zika.

Os dados serão atualizados com a divulgação do boletim desta semana.

Fumacê: medida preventiva

Para combater a proliferação do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika, a prefeitura iniciou na segunda-feira (10) a aplicação do “fumacê” em todo o perímetro urbano da cidade. O serviço de borrifação de inseticida tem como objetivo eliminar os focos do mosquito e reduzir o número de casos de doenças.

A população está sendo orientada a manter portas e janelas abertas durante a passagem do veículo que realiza a aplicação do produto. O inseticida utilizado é seguro para a saúde humana e para animais domésticos, como cães e gatos. No entanto, após a aplicação, é recomendado que a água e a alimentação dos animais sejam trocadas.

Cronograma de passagem do fumacê

Quinta-feira (13): Manhã: Centro, São José, Vila Garcia Tarde: Jardim Felix I, II, Jardim das Flores

Sexta-feira (14): Manhã: Chácara Boa Vista, Jardim Brandini II, Jardim Primavera Tarde: Jardim Aeroporto, Tia Chica

Sábado (15): Manhã: Chácara Boa Vista, Jardim Brandini II, Jardim Primavera Tarde: Chácara Boa Vista, Cidade Nova, Vila Barbosa

Domingo (16): Manhã: Vila Barbosa, São João, Redentora Tarde: Anduraluá, Eldorado



A ação de fumacê segue até domingo (16), e a população deve continuar a adotar medidas preventivas, como o combate aos focos de água parada e o uso de repelentes, para ajudar a reduzir a propagação do mosquito e proteger a saúde de todos.