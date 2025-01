Prefeito José Natan falou da agenda de trabalho na capital

O prefeito de Aparecida do Taboado, José Natan de Paula, foi entrevistado ao vivo nesta quinta-feira (23/01) no programa RCN Notícias, da Rádio Cultura FM. Durante a entrevista, o prefeito, que está em Campo Grande cumprindo uma agenda de compromissos oficiais, compartilhou detalhes sobre importantes ações e projetos que estão em andamento no município.

José Natan anunciou que visitou os municípios de Itaquiraí e Nioaque, onde foram implantadas usinas fotovoltaicas que fornecem energia elétrica para os órgãos públicos locais. Segundo o prefeito, essa é uma iniciativa que ele pretende replicar em Aparecida do Taboado, como parte de um projeto para promover a sustentabilidade e reduzir custos com energia elétrica nas repartições públicas.

Em Campo Grande, o prefeito também cumpriu agenda no Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), onde discutiu soluções para o dissipador da galeria de águas pluviais da região do Bairro São João. Além disso, José Natan esteve na Caixa Econômica Federal, após um encontro com o deputado federal Geraldo Resende, para tratar da implantação de uma ciclovia na Avenida Orlando Mascarenhas, que se estenderá até a região das Sete Cruzes.

