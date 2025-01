Prefeitura abre período de inscrições para processo seletivo com várias funções

A Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado publicou o Edital de nº 01/2025, de 17 de janeiro de 2025, para a realização do Processo Seletivo Simplificado 2025, com vagas destinadas a diversos cargos em diferentes setores da administração pública. O período de inscrição será das 8h (BR) do dia 17 de janeiro, às 23h59mim (BR) do dia 26 de janeiro de 2025.

Cargos Disponíveis:

Agente Administrativo

Assistente Social

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil

Auxiliar de Mecânica

Cozinheiro(a)

Cuidador(a)

Fiscal de Obras e Postura

Médico(a) Veterinário(a)

Monitor(a) de Transporte Escolar

Motorista da Educação

Motorista Geral

Nutricionista (Educação)

Operador(a) de Máquina

Professor(a) PEB I

Psicólogo(a)

Trabalhador(a) Braçal

Tratorista

Zelador(a).

Há cargos disponíveis para Ensino fundamental incompleto (alfabetizado); Ensino médio completo e nível médio técnico; e Cargos de ensino superior.

Como participar – Os interessados devem se atentar ao edital completo https://www.aparecidadotaboado.ms.gov.br/arquivos/edital_processo_seletivo_simplificado_001-2025_16073633.pdf para mais informações sobre documentos, prazos, inscrição e detalhes sobre o Processo Seletivo.

Acesse o site oficial da Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado http://www.aparecidadotaboado.ms.gov.br para mais informações e fiquem atentos a todos os detalhes do Processo Seletivo.

Para preencher a FICHA DE INSCRIÇÃO, abra o seguinte link:

https://www.aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/servicos/1066/processo-seletivo-012025/.