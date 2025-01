Rotary adquire cadeiras de rodas através de Fundo Social do Sicredi

Em evento realizado na última quinta-feira (23/01), o Sicredi entregou 11 cadeiras de rodas ao Rotary Club de Aparecida do Taboado. A ação faz parte de uma parceria consolidada entre as duas instituições, que neste ano celebra a terceira temporada de colaboração, por meio do projeto Banco de Cadeiras de Rodas.

A iniciativa é possível graças ao Fundo Social do Sicredi, que viabilizou o investimento de aproximadamente R$ 17 mil na aquisição dos novos equipamentos.

De acordo com Manoel Moreira Neto, presidente do Rotary Club na cidade, a parceria com o Sicredi tem sido fundamental para o sucesso do projeto, que já atendeu centenas de pessoas necessitadas. “Este é o terceiro ano consecutivo em que recebemos apoio do Sicredi. Com esse recurso, conseguimos ampliar o nosso Banco de Cadeiras de Rodas, oferecendo não apenas cadeiras, mas também outros aparelhos para a comunidade”, afirmou o presidente.

Laly Barros Santana, tesoureira do Rotary, ressaltou o impacto positivo da parceria. “Nos três anos de projeto, já atendemos mais de 250 pessoas. O Banco de Cadeiras de Rodas também oferece outros equipamentos de assistência, e sempre que os aparelhos são devolvidos após o uso, são prontamente repassados a novos beneficiados. Neste momento, já temos seis pessoas na fila de espera para as 11 cadeiras recém-adquiridas”, detalhou.

O gerente da agência Sicredi em Aparecida do Taboado, Devanir Pereira, destacou a importância do Fundo Social da cooperativa, que destina 2% de seu resultado anual para apoiar projetos sociais. “Desde o início da parceria, o Sicredi já contribuiu com mais de R$ 200 mil para apoiar entidades assistenciais da cidade, como o Rotary Club, a Apae e o Lar dos Idosos Vicente Marques de Queiroz”, afirmou Pereira.

Em 2024, o Fundo Social destinou cerca de R$ 70 mil para quatro projetos das entidades.

Com o apoio da comunidade e o compromisso das instituições locais, o projeto Banco de Cadeiras de Rodas é uma importante rede de apoio à população de Aparecida do Taboado.

Assista à reportagem do RCN Notícias: