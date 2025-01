Secretária de Saúde anuncia disponibilidade de vacina contra a dengue

Aparecida do Taboado

Em entrevista, prefeito celebra saldo positivo das festividades de final de ano

O prefeito de Aparecida do Taboado, José Natan de Paula (PP), participou do Jornal RCN Notícias, da Rádio Cultura FM 105,5 Mhz, e utilizou parte do tempo para celebrar o sucesso da programação natalina e de final de ano. Durante a entrevista, o prefeito anunciou mais de 7 mil pessoas no show da virada, recorde […]