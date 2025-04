Segunda fase da Operação Argos mira o tráfico de drogas em Aparecida do Taboado

As forças de segurança de Mato Grosso do Sul deflagraram, na manhã desta quarta-feira (30), a segunda fase da Operação Argos, com foco no combate ao tráfico de drogas na cidade de Aparecida do Taboado.

A ação envolveu o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos já monitorados pelas autoridades.

Esta nova fase da operação dá continuidade às ações realizadas no último dia 16 de abril, quando a primeira etapa da Argos foi realizada em Jardim. Na ocasião, foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão temporária, resultando ainda em 5 prisões em flagrante, apreensão de 5 adolescentes e na retirada de circulação de mais de 21 quilos de maconha, 671 gramas de crack e 91 gramas de cocaína.

Coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), a operação mobilizou mais de 80 agentes das Polícias Civil e Militar, além de equipes da Polícia Científica. Participaram da ofensiva unidades do Departamento de Polícia Especializada (como Derf, Defurv, Garras, Decon e Deleagro), além de delegacias do interior e da região de Paranaíba.

Os detalhes e o balanço da fase mais recente da operação ainda não foram divulgados oficialmente. As autoridades devem apresentar os resultados nas próximas horas.

Veículos se deslocando para a operação – Vídeo: Divulgação/PCMS

*Com informações da PCMS