Sessão ordinária da Câmara teve 27 indicações apresentadas pelos vereadores

A Câmara Municipal de Aparecida do Taboado voltou a se reunir nesta segunda-feira (17/02), sob a presidência do vereador Ber Galter (PSDB), para mais uma sessão ordinária.

Além de projetos de lei encaminhados pelo Poder Executivo, todos aprovados, houve a apresentação de 27 indicações pelos vereadores, que, por unanimidade, também receberam aprovação.

Ao final da sessão, os edis recepcionaram o presidente da Associação Comercial (Aciat), Fábio Garcia de Queiroz, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejo), Juliano Alves Gianini, e os secretários municipais Dartagnan Ramos Queiroz (Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e Fátimo Barbosa Dias (Governo), para o ato de lançamento da Promoção Show de Prêmios 2025, que movimentará o comércio local com campanhas em datas comemorativas que ofertarão prêmios aos clientes.

Indicações

Presidente Ber Galter (PSDB), subscrita pelos outros 10 vereadores:

Solicitação da pavimentação asfáltica da Estrada Municipal “Ivan Roberto Carrato”, que demanda da Rodovia BR 158 à Usina Alcoolvale S/A. – Álcool e Açúcar.

Vereador Pinduca (PP):

Patrolamento e o cascalhamento da estrada municipal que dá acesso ao Loteamento Bom Jesus; construção de Quadra de Futebol de Grama Sintética, no bairro São João;

Vereador Maurão (PSDB):

Retorno dos atendimentos do ESF Central no Posto de Saúde – Postão; implantação de um Centro de Diagnóstico por Imagem; implementação da Mobilidade Urbana, com a sinalização vertical e horizontal; criação da Clínica da Mulher.

Vereador Jucleber Bim (PL):

Melhorias nas instalações da iluminação pública ao longo da Avenida da Saudade; implantação de uma sala de cinema permanente.

Vereadora Cláudia Padim (PL):

Cascalhamento da Rua Vergílio Antônio de Queiroz, na região do Jardim Morumbi.

Vereadores Cláudia Padim (PL) e Pinduca (PP), indicações conjuntas:

Para o Jardim Imperial I e II: Implantação de rede de esgoto; reformas do campo de futebol e do Centro Comunitário; tapa-buracos e recuperação da lateral da Rua Coxim, trecho compreendido entre o Campo de Futebol até as proximidades da antiga fábrica de fumo.

Vereador Marcelo Jardineiro (PSD):

Limpeza e manutenção em todos os bueiros, boca de lobos e canaletas pela cidade; poda das árvores atrás da arquibancada do Estádio Municipal “Pereirão”; construção de casas populares; instalação de cobertura nos pontos de ônibus para os estudantes e trabalhadores; construção de banheiros, bem como a colocação de bebedouros nas arenas esportivas dos bairros Cidade Nova, Jardim Samara e Jardim das Flores.

Vereador Matheus Costa (PP):

Serviço de tapa buracos e construção de lombada devidamente sinalizada, na Rua São Francisco de Assis, bairro Vila Barbosa; pavimentação asfáltica na Rua Richard Oliveira Carvalhaes, bairro Chácara Boa Vista, nas imediações do Clube dos 35; instalação da rede de iluminação pública na Rodovia MS 316, trecho que segue do trevo até a rotatória do Restaurante Oásis.

Vereadora Patrícia da Saúde (PSD):

Pavimentação asfáltica da Rodovia MS 316, trecho entre os municípios de Aparecida do Taboado e Inocência; pavimentação asfáltica das ruas do bairro Vila Militar.

Vereadora Drª Amanda Tolentino (PP):

Reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil “São Jerônimo”; construção de canaletas, com as devidas sinalizações, nas Ruas São Paulo, Minas Gerais, Avenida Boiadeira, nos cruzamentos com a Avenida Orlando Mascarenhas Pereira, no Jardim Primavera; calçamento, iluminação e colocação de bancos na área pública, localizada na Avenida Cuiabá, no Jardim São Vicente.

Projetos de Lei

Vereador Jucleber Bim (PL):

Dispõe sobre a adequação da alimentação das crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na rede municipal de ensino.

Poder Executivo:

Institui o Calendário Oficial de Eventos Culturais de interesse público do município de Aparecida do Taboado e as festividades que menciona para o ano de 2025; Institui o Calendário Oficial de Eventos Turísticos de interesse público do município de Aparecida do Taboado e as festividades que menciona para o ano de 2025.