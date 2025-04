SIG prende mulher com condenação definitiva por tráfico de drogas

Uma ação da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, realizada pela equipe do Serviço de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Aparecida do Taboado, resultou na prisão de uma mulher de 23 anos, condenada definitivamente por tráfico de drogas e outros crimes relacionados.

A equipe tomou conhecimento do mandado judicial expedido contra a jovem e deu início às diligências para localizá-la.

Na quinta-feira (24/04), os investigadores conseguiram encontrá-la na cidade e efetuaram a prisão.

A condenada foi encaminhada à Delegacia de Aparecida do Taboado, onde permanece custodiada, à disposição da Justiça.