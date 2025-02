Valor de pedágio cobrado nas rodovias da região é reajustado

Desde ontem (11/02), motoristas que utilizam a MS-112 e trechos das rodovias BR-158 e BR-436, administradas pela concessionária Way-112, estão pagando pelo valor do pedágio com reajuste.

O aumento foi aplicado em seis postos de cobrança da região, incluindo os instalados em Aparecida do Taboado.

A tarifa simples em cinco desses postos passou de R$ 12,90 para R$ 13,50. O valor mais alto, destinado aos caminhões, agora está em R$ 121,50.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado na sexta-feira (7). O reajuste é dividido em duas partes: o primeiro, referente à “Revisão Ordinária do Contrato de Concessão”, impactou em um centavo a tarifa de cinco postos (P4, P5, P7, P8, P9), enquanto a tarifa do sexto posto (P6) permaneceu inalterada. Com essa revisão, a tarifa simples passou de R$ 12,90 para R$ 12,91 nos cinco postos, enquanto o valor no P6 que fica nas proximidades da Ponte Rodoferroviária em Aparecida do Taboado, continuou em R$ 4,20.

Já o segundo reajuste, referente à “Revisão Anual da Tarifa de Pedágio”, foi significativo, com um aumento de 4,83%. Esse reajuste foi calculado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Dessa forma, a tarifa simples nos postos P4, P5, P7, P8 e P9 subiu de R$ 12,90 para R$ 13,50, enquanto no posto P6 a tarifa sobe de R$ 4,20 para R$ 4,40.