Vereadores priorizam indicações e aderem à campanha Todos por Elas

A Câmara Municipal de Aparecida do Taboado realizou na manhã desta segunda-feira (10/02), mais uma sessão ordinária, com a participação de todos os 11 vereadores. O plenário dedicou-se integralmente ao debate e análise das indicações apresentadas, que visam atender diversas demandas da população.

As proposições tiveram como objetivo beneficiar bairros, segmentos da sociedade, edificações públicas e áreas rurais, com ações direcionadas à melhoria da infraestrutura e serviços essenciais para a comunidade.

Todas as indicações foram aprovadas por unanimidade, e agora seguirão para os setores responsáveis, para que tomem as providências necessárias.

Indicações

Vereadores Matheus Costa (PP) e Amanda Inácio de Lima (PP): implantação da telemedicina; criação do auxílio-alimentação para os funcionários da Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado (Fesat).

Vereadora Patrícia da Saúde (PSD): inclusão das modalidades de Beach Tênis, Futevôlei, Boxe, Atletismo e Ginástica Rítmica no Programa de Auxílio Financeiro aos atletas; contratação de psicólogo para atender a área da educação; coleta de exames laboratoriais nos ESFs; patrolamento e cascalhamento de pontos críticos da Estrada Municipal da Pedreira.

Vereador Marcelo Jardineiro (PSD): criação de programa de doação de terrenos para pequenos e microempreendedores fomentarem suas atividades; patrolamento e cascalhamento das estradas da região do Serrote.

Vereador Mauro Sampaio (PSDB): pavimentação asfáltica do Jardim Primavera e Jardim Morumbi; criação da “Casa Pet” um abrigo e centro de recuperação para cães e gatos em situação de maus tratos;

construção de galerias de águas pluviais entre os Bairros Cidade Nova e Eldorado, especialmente no prolongamento da Rua Ulisses Medeiros de Figueiredo; construção de banheiros, vestiários e ampliação das arquibancadas no campo de futebol da Vila São Jerônimo.

O mesmo vereador apresentou Projeto de Lei para a implantação da disciplina de Educação Ambiental na grade curricular da rede municipal de ensino.

Vereadora Drª Amanda Tolentino (PP): contratação de médico pediatra para atendimento 24 horas; reforma, adequação e retorno das atividades no Centro Comunitário do Jardim Esperança I e II; construção de uma praça de esportes com playground no Residencial Ovídio.

Vereador Jucleber Bim (PL): construção de um prédio para o Centro Cultural.

Vereador Gilsinho do Binega (PRD): reforma de todas as escolas municipais.

A sessão ordinária também contou com a manifestação na tribuna, das vereadoras Cláudia Padim (PL), Patrícia da Saúde, Drª Amanda Tolentino e Amanda Inácio em torno da campanha Todos por Elas.

O presidente do Legislativo, vereador Ber Galter (PSDB), reuniu todos os vereadores em adesão à campanha, que é uma iniciativa conjunta entre do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ/MS), Governo do Estado e Assembleia Legislativa de MS, com o objetivo de sensibilizar e mobilizar a população sobre a violência de gênero e combater o feminicídio.