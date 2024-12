Encontro Estadual traz panorama do cooperativismo em MS

O Encontro Estadual do Cooperativismo de 2024 em Mato Grosso do Sul contou com a presença do economista da Fundação Dom Cabral, Luís Arthur Nogueira. Com a palestra “Cenário Econômico”, Nogueira abordou o comportamento do mercado e as projeções para 2025 no cooperativismo.

Entre cooperados e autoridades, o evento reuniu cerca de 200 pessoas na nova sede da Organização das Cooperativas Brasileiras em Mato Grosso do Sul (OCB-MS). O espaço foi reformado recentemente para receber melhorias.

Segundo o presidente do Sistema OCB-MS, Celso Régis, o encontro é uma oportunidade de pensar no cenário do cooperativismo para os próximos anos. “É um momento de reflexões, de avaliações e, principalmente, de planejar o futuro”.

A superintendente da OCB-MS, Dalva Caramalac, está há 40 anos no sistema e percebe um crescimento exponencial do cooperativismo em MS nos últimos cinco anos. “A sociedade passou a conhecer melhor quais são os benefícios que o sistema cooperativo proporciona para quem participa dele”.

De acordo com o economista Luís Nogueira, o evento é uma ferramenta para qualificar os cooperados. “A gente precisa ter boa gestão dentro das cooperativas e, para isso, você precisa ter líderes qualificados. Daí a importância desse encontro estadual de líderes”.

Oportunidade

Nogueira ainda falou sobre a importância de as cooperativas agregarem valores a seus produtos. “Não tem problema nenhum você exportar o produto primário. Mas, na medida em que você consegue agregar valor a esse produto e exportar com um valor agregado maior, você estará gerando mais crescimento econômico, e essa é a importância das cooperativas”.

MS Coop

O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, falou rapidamente durante o evento. Ele anunciou que o “MS Day Coop”, uma versão do “MS Day”, destinada às cooperativas, está sendo desenvolvido para 2025, o Ano Internacional do Cooperativismo.

“Nós percebemos que grandes empresas do Paraná e de Santa Catarina têm interesse em se instalar em Mato Grosso do Sul. Então, a ideia, junto com a OCB, é mostrar exclusivamente a essas cooperativas, tanto locais quanto de fora, oportunidades para investirem aqui”, explicou.

Ainda segundo o secretário, o cooperativismo será fundamental para o Estado continuar crescendo durante a Reforma Tributária, por conta da “capacidade de gerar investimentos no Estado, na agroindustrialização, na base produtiva, na saúde, na área de crédito, de transporte. Todas essas atividades têm uma capacidade de crescimento substancial”.

Líderes

Durante o encontro, também foi realizada a formatura do Programa Líderes 2024. “É a nossa grande alegria, porque não tínhamos, há 30 anos, condições de formar pessoas para tocar o negócio cooperativo de maneira profissionalizada. E hoje fazemos isso todos os anos, em todas as áreas e em todos os níveis”, disse Dalva Caramalac.