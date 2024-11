Cocaína avaliada em R$ 18 milhões é apreendida em Ponta Porã

Uma operação do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) resultou na apreensão de 245 quilos de drogas e na prisão de dois homens por tráfico. A ação ocorreu na rodovia MS-382, na área rural de Ponta Porã, a cerca de 300 quilômetros de Campo Grande.

Os policiais realizavam patrulhamento na rodovia, sentido Jardim/Ponta Porã, quando abordaram dois veículos: uma caminhonete Hilux, conduzida por um homem de 37 anos, e uma F1000, dirigida por outro de 41 anos. Durante a vistoria, os agentes localizaram 140 quilos de cloridrato de cocaína e 105 quilos de pasta base escondidos em um pulverizador na carroceria da F1000.

O condutor da Hilux confessou ter sido contratado como batedor, com a missão de monitorar e avisar sobre a presença de patrulhas policiais. Já o motorista da F1000 revelou que sua tarefa era transportar a droga até um posto de combustível em Bonito.

O entorpecente foi avaliado em R$ 18,4 milhões.

A ação foi realizada no âmbito do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma iniciativa conjunta da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). A operação reforça os esforços para combater o tráfico nas regiões de fronteira de Mato Grosso do Sul.