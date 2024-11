Faculdade Senac disponibiliza três formas de acesso à graduação

As aulas das primeiras turmas de graduação da Faculdade do Senac começam em fevereiro de 2025. No entanto, antes de iniciar a formação, é preciso passar pelo processo seletivo. Ao todo são três formas de acesso à unidade: vestibular, Enem e portador de diploma.

Segundo a diretora de educação profissional do Senac/MS, Jordana Duenha Rodrigues, para quem deseja utilizar a nota do Enem para o ingresso é preciso ficar atento à nota de corte.

“Os candidatos que fizeram o Enem nos últimos três anos estão isentos de realizar o vestibular […] A gente estabeleceu nota de corte superior a 400 pontos na redação. O aluno que demonstrar e comprovar essa nota, então, tem acesso à matrícula sem precisar passar pelo vestibular”.

Pelo vestibular, o candidato pode optar por realizar a prova de forma ou online. Primeiro é necessário realizar o agendamento.

Ao todo, estão sendo disponibilizadas 40 vagas para cada curso: Gastronomia, Estética e Cosmetologia, e Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Neste primeiro momento, o Senac disponibiliza os cursos de graduação, 100% presenciais, em Campo Grande. Entretanto, Jordana antecipou que a instituição pretende, nos próximos anos, ampliar a oferta para outras cidades. Entre as escolhidas estão Três Lagoas e Dourados.

“O (curso) de tecnologia tenho certeza que seria aderente a qualquer localidade, porque ele é uma demanda muito aquecida em qualquer local do estado. Aquela região é uma região que passa muito pela parte do meio ambiente, tem as questões ali da produção de eucalipto, das usinas que estão colocadas, então talvez seja uma área que a gente, claro, não entrando na área industrial, mas tentando mapear ocupações e profissões que possam ser interessantes para esse mercado que está colocado ali”, explicou.

Acompanhe a entrevista completa: