Final de semana será de alerta para tempestade e calor em MS

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), todos os municípios de Mato Grosso do Sul estão sob aviso de chuva intensa.

Nas regiões Sul e Nordeste do estado, o aviso laranja indica a possibilidade de tempestade com acumulados de chuva de até 100 milímetros em um único dia. Para as demais áreas do estado, o aviso amarelo alerta para chuva intensa que podem chegar a 50 milímetros por dia.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a previsão aponta para tempo com sol e variação de nebulosidade, mas há possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada. Essa situação meteorológica ocorre devido à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai. Além disso, a aproximação de uma frente fria, aliada ao transporte de calor e umidade, intensifica as instabilidades em Mato Grosso do Sul.