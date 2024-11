Incerteza econômica paira à medida que o real brasileiro enfraquece em relação ao dólar

A alta do dólar, que abriu essa sexta-feira (29) acima de R$6, tem gerado apreensão entre economistas e empresários. Durante a coluna CBN Finanças, Hudson Garcia, destacou que o cenário reflete uma série de fatores econômicos e políticos, tanto no Brasil quanto no exterior.

Segundo Hudson, o fortalecimento da moeda americana começou com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e a expectativa de medidas protecionistas. “Essas medidas tendem a pressionar a inflação nos Estados Unidos e levar a um aumento nas taxas de juros, fortalecendo ainda mais o dólar. O mercado está antecipando movimentos futuros”, explicou.