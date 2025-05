PF realiza primeira corrida de rua noturna em Campo Grande

A Polícia Federal promove, no dia 27 de setembro, a primeira edição de sua corrida de rua em Mato Grosso do Sul. O evento será realizado em Campo Grande, com início previsto para às 18h, na Avenida Mato Grosso, no Parque dos Poderes.

A programação inclui três modalidades: corrida de 5 km, corrida de 10 km e caminhada de 3 km, com categorias para homens e mulheres. Todos os participantes receberão um kit exclusivo e medalha personalizada com elementos visuais ligados à instituição.

A iniciativa tem apoio da Associação Beneficente dos Funcionários da Polícia Federal (Assofederal) e do projeto Rosa dos Ventos. O objetivo é promover a aproximação entre servidores e a sociedade por meio do esporte.

As inscrições estão abertas no site da organizadora: www.kmais.clube.