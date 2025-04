Motorista com CNH vencida capota na Afonso Pena

Um acidente no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Espírito Santo, em Campo Grande, terminou com um carro capotado e uma pessoa ferida na noite de sexta-feira (18), por volta das 23h.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista de um Peugeot trafegava pela Rua Espírito Santo, no sentido bairro/Centro, quando foi atingido na lateral direita por um Chevrolet Sonic que seguia pela Avenida Afonso Pena, sentido Parque dos Poderes/Centro.

Foto: LSSCom

Com o impacto da colisão, o Peugeot capotou e foi parar na calçada, do outro lado da avenida. Testemunhas relataram que o Peugeot teria cruzado o sinal vermelho, já que outros veículos na mesma pista continuavam parados no momento do acidente.

No entanto, segundo o Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran), apenas a perícia poderá confirmar a dinâmica do acidente. Imagens de câmeras de segurança da região também devem ser requisitadas.

Durante a verificação da documentação, a polícia descobriu que o condutor do Peugeot estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e o veículo, com o licenciamento irregular. O carro, foi recolhido ao pátio do Detran.

Já no Sonic, que teve a frente totalmente destruída, o condutor foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para atendimento hospitalar. O estado de saúde da vítima não foi informado.