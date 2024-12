MS Registra 108 Acidentes por colisões com postes de energia em 2024

Mais de 100 colisões de veículos em postes de energia elétrica foram registradas em Mato Grosso do Sul em 2024, segundo a Energisa. O número, que chegou a 108 até ontem (30), é o mesmo do ano passado. Além dos riscos à vida, esses acidentes causam falta de energia em residências, escolas, comércios e hospitais, impactando diretamente o dia a dia da população.

Os acidentes ocorreram em áreas urbanas e rurais dos 74 municípios atendidos pela Energisa. Em Campo Grande, houve uma redução de quase 20% nas colisões, passando de 32 registros em 2023 para 26 neste ano.

O Coordenador de Construção e Manutenção na Energisa, João Ricardo, explica que, no caso de acidentes, existem algumas orientações que devem ser seguidas para evitar problemas ainda maiores.

“Em ocorrências envolvendo colisão de veículos em postes, é muito importante não tentar sair de imediato do veículo, pois neste caso, além do poste abalroado, nós também podemos ter cabos rompidos e energizados sobre o veículo, o que pode vir a ocasionar um acidente com um choque elétrico. Essa dica é tanto para a vítima ou quanto para quem for fazer o resgate”, explicou.

Em caso de urgência envolvendo a rede elétrica, entre em contato com a concessionária de energia, o atendimento pode ser realizado pelo telefone 0800 722 7272, e o corpo de bombeiros pode ser acionado para o resgate pelo número 193