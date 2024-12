Mulher é presa com cocaína avaliada em R$14 milhões de reais

Uma operação do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul resultou na apreensão de 237 tabletes de pasta base de cocaína, cerca de 250kg, no Jardim Leblon. A droga, avaliada em cerca de R$ 14,5 milhões, estava escondida em uma residência e seria utilizada para abastecer o tráfico na região.

A prisão ocorreu durante um patrulhamento de rotina. Uma equipe do Batalhão de Choque abordou uma motocicleta conduzida por uma mulher de 25 anos. A moto já era conhecida das equipes policiais por estar envolvida em atividades ilícitas.

Durante a abordagem, a suspeita informou que havia adquirido a motocicleta há cerca de dois meses, mas não soube informar o nome do antigo proprietário. Diante das informações obtidas, os policiais foram até a residência da mulher onde a droga foi encontrada escondida em um quarto.

Além dos tabletes de pasta base de cocaína, a polícia também apreendeu materiais utilizados para o transporte da droga, como cilindros com os fundos removidos e um pneu de caminhão desmontado.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada para a delegacia de polícia. A Polícia Civil investiga o caso para identificar outros envolvidos na quadrilha.

*Com informações do Batalhão de Choque