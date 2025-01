Novo combustível deve chegar às bombas até abril com promessa de menor impacto ambiental

A partir de abril deste ano, os motoristas brasileiros poderão encontrar um novo tipo de gasolina nas bombas: o E30, um combustível com maior proporção de etanol na mistura, podendo chegar a 30% e, futuramente, até 35%. Atualmente, a gasolina comum conta com 27% de etanol.

Durante entrevista ao Jornal CBN Campo Grande nesta quinta-feira (9), o gerente executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul (Sinpetro), Edson Lazaroto, adoção do E30 está em fase de testes para avaliar os impactos na frota nacional.

“A previsão mais otimista é que a novidade chegue às bombas entre abril e maio. A gasolina com maior proporção de etanol resultará em um combustível mais limpo, reduzindo emissões de gases poluentes. Porém, os motoristas podem notar uma leve queda na autonomia dos veículos, já que o etanol tem menor eficiência energética em comparação à gasolina“, explicou.

Impactos no meio ambiente e na economia

A introdução do E30 faz parte da Lei do Combustível do Futuro, sancionada em outubro de 2024, que busca tornar os combustíveis brasileiros mais sustentáveis. “O etanol é um combustível limpo e renovável. O uso do E30 pode reduzir significativamente as emissões de gases poluentes, contribuindo para a preservação do meio ambiente. Essa é uma resposta às cobranças internacionais para que o Brasil diminua sua pegada de carbono”, destacou Lazaroto.

Aumento do ICMS pode elevar preço da gasolina

Paralelamente à chegada do E30, o preço da gasolina comum deve sofrer aumento nas próximas semanas devido ao reajuste na alíquota do ICMS, anunciado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). A partir de 1º de fevereiro, o preço da gasolina deve subir cerca de 10 centavos por litro, enquanto o diesel terá alta de 6 centavos.

Confira a coluna na íntegra: