Planejamento urbano contribui para redução de vazios e melhoria no zoneamento municipal

Há cerca de 10 anos, em Campo Grande, o estadunidense David Bronfman, sócio e conselheiro do Grupo Evo, encontrou na capital de Mato Grosso do Sul um ambiente favorável não apenas para investir em negócios, mas também para estabelecer sua família.

Segundo ele, isso foi possível graças a um conjunto de fatores que destacam Campo Grande e de outras cidades do país, entre elas o planejamento urbano.

“Eu nasci no Texas, nos Estados Unidos, e fiquei a maior parte da minha vida lá. Cheguei ao Brasil pela primeira vez em 2005 e, de lá para cá, morei em outras cidades. Cheguei a Campo Grande em 2015. E vejo que Campo Grande é uma cidade muito especial, não só comparando com outras cidades brasileiras, mas também com cidades em outros lugares do mundo. É uma cidade agradável, relativamente fácil para transitar. E tudo isso se deve ao planejamento urbano. Quando você tem uma cidade que já pensa 10, 15, 20 anos à frente, é possível planejar de forma a funcionar bem”, resumiu.

À frente de uma das incorporadoras que atuam no ramo da construção civil no estado, David frisou o impacto positivo na qualidade de vida dos moradores proporcionada pelo melhor aproveitamento de vazios urbanos.

“Quando as pessoas moram muito distante, precisam passar mais tempo no carro. Isso não só gera maior gasto de combustível, mas também um desgaste, às vezes até emocional, no processo. Quando se tem uma cidade com essa possibilidade de adensamento, usa-se menos combustível e também se obtém uma qualidade de vida melhor”, explicou.

Durante a conversa, ele ainda comentou sobre o uso de tecnologia e sustentabilidade nas obras e alguns dos focos da incorporadora para o desenvolvimento de novos projetos.

Acompanhe a entrevista completa:

