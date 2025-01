Prefeita vai às lágrimas durante discurso de posse e pede união entre os poderes

A prefeita Adriane Lopes (PP), eleita no segundo turno das eleições, em outubro do ano passado, com 51,45% dos votos válidos (222.699 votos) foi empossada no cargo na tarde desta quarta-feira (1º).

No evento realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, Adriane discursou ao lado da vice-prefeita, Camilla Nascimento (Avante).

“Agradeço primeiramente a Deus, que nos permitiu chegar até aqui. Com muita força, fé e determinação, chegamos até aqui. Este momento é mais que uma celebração: é um testemunho de fé, resiliência e compromisso. Quando trabalhamos com dedicação e propósito, os sonhos podem se tornar realidade. Enfrentamos desafios que pareciam insuperáveis, e escrevemos, juntas, uma nova página na história política de Campo Grande” – prefeita Adriane Lopes.

Durante 15 minutos, Adriane falou sobre os desafios enfrentados durante a campanha, agradeceu apoiadores, destacou as ações desenvolvidas durante os dois anos e oito meses frente da gestão da cidade, além do papel das mulheres na política, especialmente o fato de ter uma vice-prefeita mulher ao seu lado.

A prefeita não conseguiu conter as lágrimas ao lembrar do apoio da família durante a curta trajetória política que a levou a se tornar a primeira prefeita eleita por Campo Grande.