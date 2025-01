Centro de Convenções fica superlotado em posse de vereadores e prefeita

A cerimônia de posse dos 29 vereadores, da prefeita Adriane Lopes (PP) e da vice-prefeita Camila Nascimento (Avante) eleitos por Campo Grande está sendo realizada neste momento no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

Estão presentes representantes dos três poderes e também do Exército. A procuradora-geral do Estado Ana Carolina Ali representa o governador Eduardo Riedel (PSDB). O deputado estadual Lídio Lopes (PL), marido da prefeita, compôs a mesa representando o presidente do legislativo estadual. Também compareceu à solenidade o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS ), desembargador Sérgio Martins.

O evento começou com uma apresentação de música erudita, com músicos regionais regidos pelo maestro Eduardo Martinelli.

Neste momento, o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão (PSB), conduz a solenidade e chama nominalmente cada um dos vereadores diplomados para apresentar a declaração de rendimentos antes de iniciar o mandato. Logo após eles vão fazer o juramento e assinar o termo de posse.

Na plateia, os convidados fazem muito barulho, até com o som de vuvuzelas e apitos, para comemorar a posse de cada político. Mas nem todos conseguiram lugar no auditório, muitos convidados acabaram ficando no saguão do Centro de Convenções devido ao grande comparecimento do público, entre amigos, familiares e servidores públicos.

Vereadores empossados

Ana Portela (PL), André Salineiro (PL), Beto Avelar (PP), Carlão (PSB), Clodoilson Pires (PODE), Delei Pinheiro (PP), Dr. Jamal (MDB), Dr. Lívio (União), Dr. Victor Rocha (PSDB), Fábio Rocha (União) , Flávio Cabo Almi (PSDB), Herculano Borges (Republicanos), Jean Ferreira (PT), Júnior Coringa (MDB), Landmark (PT), Leinha (Avante), Luiza Ribeiro (PT), Maicon Nogueira (PP), Marquinhos Trad (PDT), Neto Santos (Republicanos), Otávio Trad (PSD), Papy (PSDB), Rafael Tavares (PL), Prof. Juari (PSDB), Prof. Riverton (PP), Ronilço Guerreiro (PODE), Silvio Pitu (PSDB), Veterinário Francisco (União) e Wilson Lands (Avante).