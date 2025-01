Produtores terão bonificação nas operações de custeio de práticas sustentáveis

Para ter acesso ao benefício, o produtor precisa comprovar a adoção de práticas sustentáveis por meio de certificações válidas e ativas. Entre os programas reconhecidos estão o produção integrada (PI Brasil), o programa de boas práticas agrícolas (BPA) e os sistemas de produção orgânica, desde que as certificações sejam emitidas por instituições credenciadas pelo Inmetro ou pelo ministério da agricultura (Mapa).

Produtores rurais de médio e grande porte que adotarem práticas produtivas sustentáveis terão direito a uma redução de 0,5 ponto percentual na taxa de juros de custeio. A medida, estabelecida pela resolução nº 5.152, do Conselho Monetário Nacional (CMN), entrou em vigor em 2 de julho de 2024 e busca incentivar a sustentabilidade no setor agropecuário.

Advogada explica que o recebimento está vinculado à data de nascimento do beneficiário

Pagamento do abono salarial PIS-Pasep começa em fevereiro, saiba quem pode receber

A direita conta com o fracasso do governo Lula para abater os seus rivais petistas nas eleições

As instituições financeiras validarão os dados na plataforma Agrobrasil + Sustentável (AB+S). Já o produtor deve atender a requisitos como prévia qualificação socioambiental, possuir certificação válida registrada na plataforma e apresentar o número do cadastro ambiental rural (CAR) do estabelecimento certificado.

*Com informações do Mapa