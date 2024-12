Semana de Natal começa com alerta de chuva intensa em MS

Quarenta e dois municípios de Mato Grosso do Sul estão sob aviso de perigo potencial de chuva intensa no estado, nesta segunda-feira (23). O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Apenas uma pequena faixa do extremo Sul do estado está fora do alerta.

A semana do Natal começa com previsão de instabilidade e possibilidade de pancadas de chuva, com volume acumulado entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. As rajadas de vento podem alcançar os 60 quilômetros por hora.

Apesar da chuva, a semana será de calor em Mato Grosso do Sul, com termômetros acima dos 30°C. Em Campo Grande, a máxima prevista para hoje é de 33°C.

Na região Sul do estado, em Dourados e Ponta Porã, a máxima é de 33°C.

Em Três Lagoas, região Leste, a máxima prevista para esta segunda-feira é de 32°C.

Na região Norte, em Coxim, e na região Pantaneira, em Corumbá e Porto Murtinho, a máxima prevista é de 35°C.