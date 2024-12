Nesta segunda-feira (30) Fabiano Reis, explicou como se comportou o mercado do milho e da soja na coluna CBN Agro Mercado, durante o ano de 2024. E explicou que as projeções para 2025 é de uma colheita grande e forte.



“O Produtor sofreu no ano de 2024, houve um achatamento no mercado. Mas para 2025, o mercado do cereal, o milho, deve ser grande e forte. Podendo ser produzido até 170 milhões de toneladas no Brasil“, explicou o colunista.

Confira na íntegra: