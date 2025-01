Como retomar o prazer pela atividade física

Neste sábado (25), o programa CBN Festa e Eventos recebeu a equipe do Studio Mormaii, um espaço localizado no centro de Campo Grande que oferece uma experiência integrada de saúde e bem-estar.

Com foco em inclusão, o Studio Mormaii é descrito como um local adequado para qualquer pessoa, seja atleta profissional ou iniciante. A metodologia foi desenvolvida para acolher desde aqueles que buscam retomar o prazer pela atividade física até os que desejam aprimorar sua performance esportiva.

“Nosso modelo foi pensado para oferecer uma experiência personalizada”, destaca Vitor Hugo, proprietário do Studio Mormaii.

Os benefícios do Studio Mormaii incluem redução do estresse e da ansiedade, fortalecimento do sistema imunológico, melhora do condicionamento físico e da disposição diária, e promoção da longevidade e qualidade de vida.

Confira a entrevista no vídeo abaixo:

Serviço

O Studio Mormaii está localizado na Rua 25 de Dezembro, 1.368 – Centro

Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone (67) 99235-8832 ou acessar as redes sociais.