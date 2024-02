"2023 foi desafiante para a pecuária", diz especialista

O quadro "O olho do Dono", durante o CBN Agro deste sábado (3), trouxe um levantamento importante para a produção pecuária do país, com as expectativa para 2024 em relação ao rebanho, confinamento e produção de campo. Além disso, os custos de produção e investimentos do pecuarista foram discutidos na coluna. O assunto foi discutido nesta manhã com o diretor executivo do Grupo Guarujá, Luiz Venturi.

Confira a entrevista ao vivo: