Artesã e empreendedora fala sobre os desafios e o trabalho na capital

A coluna CBN Você Mulher deste sábado (3) contou com a presença da mãe, artesã e empreendedora, Ana Paula Horiuti, que falou sobre o trabalho realizado em Campo Grande e os desafios para empreender. A artesã também destacou a importância de parcerias como o "Sebrae Delas" para auxiliar na transformação pessoal e profissional durante a carreira.

"O Sebrae Delas me ajudou muito. Nós não podemos ter medo, medo de crescer, medo de se profissionalizar, e o medo nos impede de muita coisa nessa vida. Por isso é necessário procurar ajuda, foi assim que consegui consolidar o meu negócio [...] Hoje o meu ateliê trabalha com adereços para a cabeça, focados para o carnaval e deixar as mulheres ainda mais lindas. Todas são muito bem-vindas".

Confira a entrevista ao vivo: