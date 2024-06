Assentado é multado em R$ 5 mil por corte ilegal de árvores

A Polícia Militar Ambiental (PMA) do Distrito de Águas do Miranda, de Bonito-MS, flagrou o corte ilegal de árvores nativas no assentamento rural Colônia Conceição, localizado às margens da BR-419, no município de Nioaque.

Em uma fiscalização de rotina, os policiais ambientais se depararam com o corte ilegal de madeira em uma área de reserva e encontraram 170 lascas que seriam provenientes da derrubada de seis árvores de espécies protegidas.

Boa parte da madeira já havia sido instalada em cercas no interior da propriedade. Outras 60 lascas foram encontradas depositadas ao lado da cerca. O assentado foi multado em R$ 5 mil e vai responder por crime ambiental.

"A extração ocorreu em uma área de menos de um hectare, situada em uma Reserva Legal de domínio público, sem a devida autorização do órgão ambiental competente. O infrator foi designado como fiel depositário da madeira apreendida e as atividades no local permanecerão embargadas até a decisão final do órgão ambiental competente", informa a nota da PMA.