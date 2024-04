Avalanche de importação de aço chinês ameaça a indústria siderúrgica nacional

A economia da China apresentou crescimento nos três primeiros meses de 2024, em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo o órgão oficial chinês. O número de 5,3% superou as expectativas do mercado.



Acompanhe a avaliação do economista e colunista do Jornal CBN Campo Grande, Hudson Garcia, sobre os impactos da importação de matéria-prima dos asiáticos para setor siderúrgico brasileiro.

