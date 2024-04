Batayporã e Paranhos receberão R$ 29 milhões para obras

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), investirá R$ 29,2 milhões em obras de infraestrutura urbana em dois municípios: Paranhos e Batayporã. A homologação das licitações para as obras foram oficializadas na segunda-feira (15) através do Diário Oficial do Estado (DOE).

Em Paranhos, as obras contemplam a pavimentação asfáltica e a drenagem de águas pluviais na Avenida Industrial, Rua Fernando Correia da Costa e áreas adjacentes. O investimento total na cidade é de R$ 8.673.339,96.

Já em Batayporã, o foco está na drenagem de águas pluviais na região da Lagoa do Sapo, com o objetivo de controlar as enchentes. O investimento na obra é estimado em R$ 20.624.424,42.

*Com informações da Agesul