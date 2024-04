Calor e céu claro dominam Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira

Um extenso sistema de alta pressão atmosférica se espalha por Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (24), impedindo a formação de nuvens e chuva e garantindo um dia de sol com pouca nebulosidade em grande parte do território. A baixa umidade do ar também contribui para elevar as temperaturas, criando um ambiente seco e quente.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 23°C e a máxima chega a 33°C. Dourados marca 22°C pela manhã e 34°C à tarde. Os municípios de Ponta Porã e Anaurilândia, nas regiões sul-Fronteira e Leste, apresentam mínimas de 21°C e máximas de 31°C e 35°C, respectivamente.

Continue Lendo...

Na região do Bolsão, os termômetros em Paranaíba registram 20°C inicialmente e atingem 33°C ao longo do dia, já Três Lagoas tem variação entre 21°C e 34°C. Coxim e Camapuã, no norte, marcam valores semelhantes, entre 20°C e 34°C.

No Pantanal, Aquidauana e Corumbá chegam aos 34°C nos horários mais quentes, com mínimas respectivas de 23°C e 36°C. Porto Murtinho, na região sudoeste, tem 26°C pela manhã e 35°C à tarde.