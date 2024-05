O Sicredi Pantanal participa, entre os dias 21 e 23, do Showtec 2024, em Maracaju, que passa a ser a capital estadual do agro, com a maior feira do agronegócio sul-mato-grossense. Quem falou no CBN Agro a respeito das inovações, soluções e programação do Sicredi Pantanal, na feira, foi o assessor Agro do Sicredi Pantanal, Emerson Rocha.

