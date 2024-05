Mato Grosso do Sul alcança status de área livre de Aftosa sem Vacinação

No mês de março, o Ministério da Agricultura e Pecuária reconheceu Mato Grosso do Sul como área livre de febre aftosa sem vacinação, uma conquista importante para a pecuária estadual, representando avanço significativo na segurança sanitária do rebanho e na credibilidade como produtor de gado de alta qualidade diante de mercados internacionais.

O quadro CBN Acrissul no Agro destacou a importância das demais ações de vacinação contra doenças e zoonoses do rebanho como raiva e brucelose, entre outros fatores que podem atingir a sanidade do rebanho. Fernanda Lopes Oliveira, consultora técnica do Sistema Famasul, falou sobre o tema.

Continue Lendo...

Confira na íntegra:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CLIQUE AQUI e siga nosso canal de notícias no WhatsApp.

Para sugerir pautas ou enviar vídeos e imagens,

salve nosso número 67 9932 3500