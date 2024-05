Fim de semana tem plantão para vacinação em shoppings e USFs

Quem precisa atualizar o calendário vacinal pode aproveitar o plantão de vacinação neste fim de semana. Todas as vacinas do calendário estarão disponíveis, incluindo a da gripe - que nesta semana foi liberada para toda a população com mais de seis meses de idade.

Hoje (4), a vacinação ocorre em quatro locais: na Unidade da Saúde da Família (USF) Caiçara e USF Cristo Redentor, das 7h às 17h; no Shopping Norte Sul Plaza, das 10h às 18h, e no Pátio Central, das 09h às 16h.

Já amanhã (5), apenas o Shopping Norte Sul Plaza estará vacinando, das 11h às 19h.

Neste ano, a vacina disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é eficaz contra três tipos de cepas de vírus em combinação: a. A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09; b. A/Thailand/8/2022 (H3N2); c. B/Austria/1359417/2021 (linhagem B/Victoria), conforme a Instrução Normativa (IN) no 261, de 25 de outubro de 2023, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Situação de emergência - Esta semana, a Prefeitura Municipal de Campo Grande decretou situação emergência por causa das elevadas taxas de ocupação de leitos na rede própria e contratualizada de urgência e emergência, em decorrência do aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

De acordo com a publicação, o período de emergência se estende por 90 dias na Capital. A secretária Rosana Leite afirmou que a recomendação da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) é o uso de máscara, lavagem das mãos e álcool para prevenção do contágio pela gripe. O vírus respiratório, responsável pelo maior número de casos hoje na Capital, sobrevive por várias horas no ambiente e nas superfícies de uso coletivo, sendo necessário o uso de álcool.

* Com informações PMCG

