Proposta de mudança na lei pode alterar direito de herança

O CBN Você Mulher deste sábado (4) abordou os impactos de proposta de alteração na lei sobre o direito de herança. A advogada, atuante na área de direito privado, com ênfase em família, contratos e planejamentos matrimoniais e sucessórios, Luisa P. Fischer, esclareceu alguns aspectos da iniciativa.

"Estamos falando sobre um projeto que vai à votação. Tem muita alteração para ser feita. Ouso dizer, como advogada atuante [...] que a polêmica se dá por falta de conhecimento. No caso de herança, nem todo mundo é herdeiro. Precisamos pensar no regime de bens", disse, em entrevista por videochamada. Ela também esclareceu que as alterações sugeridas envolvem tanto as viúvas, quanto os viúvos e que é necessário planejamento e informação.

Continue Lendo...

Confira na íntegra:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CLIQUE AQUI e siga nosso canal de notícias no WhatsApp.

Para sugerir pautas ou enviar vídeos e imagens,

salve nosso número 67 9932 3500