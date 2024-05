"Isto é MS - Sabores da Terra": Uma Celebração da Culinária Sul-Mato-Grossense

Entre os dias 6 e 21 de maio, o estado de Mato Grosso do Sul se transforma no epicentro da gastronomia brasileira com a realização do II Circuito Gastronômico "Isto é MS - Sabores da Terra". Este evento, acontece nas cidades de Campo Grande, Bonito, Três Lagoas e Corumbá, prometendo ser uma verdadeira celebração dos sabores únicos que compõem a culinária sul-mato-grossense.

Com a participação de 106 estabelecimentos, cada um apresentando pratos que incorporam pelo menos um insumo local, o circuito é uma demonstração vibrante da riqueza e da diversidade dos produtos da terra. Este ano, o evento conta com o apoio de instituições de peso como a MS Gás, Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan), Senac Gastronomia e o Sindicato de Hospedagem e Alimentação (Sindha), reforçando a importância da gastronomia como vetor de desenvolvimento turístico e cultural.

Embaixadores da Gastronomia Sul-Mato-Grossense

O circuito tem a honra de contar com dois embaixadores de exceção, que simbolizam a excelência e a diversidade da culinária do estado. O Chef Paulo Machado, reconhecido internacionalmente, leva a culinária sul-mato-grossense para além das fronteiras, promovendo a riqueza gastronômica brasileira mundo afora. Sua atuação como embaixador internacional do evento sublinha a relevância global dos sabores de Mato Grosso do Sul.

Já o Chef Felipe Caran, embaixador sul-mato-grossense do circuito, é uma figura de destaque no cenário gastronômico local. Sua trajetória e dedicação à culinária do estado fazem dele a escolha perfeita para representar os valores e o talento que o II Circuito Gastronômico "Isto é MS - Sabores da Terra" deseja promover.

Uma Jornada Gastronômica

O circuito não é apenas uma oportunidade para degustar pratos excepcionais; é também uma jornada que convida moradores e turistas a explorarem a cultura e as tradições sul-mato-grossenses através de seus sabores mais autênticos. De pratos tradicionais a criações contemporâneas, o evento promete satisfazer os paladares mais exigentes, enquanto celebra a identidade culinária do estado.

O II Circuito Gastronômico "Isto é MS - Sabores da Terra" é uma iniciativa louvável que destaca a importância da gastronomia como elemento de identidade cultural e motor econômico. Ao reunir chefs renomados, estabelecimentos dedicados e uma vasta gama de insumos locais, o evento não apenas promove a culinária sul-mato-grossense, mas também fomenta o turismo, a sustentabilidade e o desenvolvimento regional. Uma verdadeira festa dos sentidos, que promete deixar um legado duradouro para o estado de Mato Grosso do Sul.

