Chuvas no RS e expectativas nos EUA impulsionam preços da soja

As fortes chuvas que têm trazido prejuízos às pessoas e para estrutura dos municípios do Rio Grande do Sul, somadas à expectativa de precipitações nas áreas produtoras de soja dos Estados Unidos, elevam os valores de referência para a oleaginosa na Bolsa de Chicago.

As altas registradas na quinta e sexta-feira levaram as posições negociadas com soja para o patamar de US$ 12 por bushel. Quem participou conosco e falou sobre o tema foi Ronaldo Fernandes, analista de mercado.

