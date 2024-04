Calor e tempo firme marcam o início da semana no estado

Depois de uma semana da atuação de uma massa de ar frio sobre o Mato Grosso do Sul, que segurou as temperaturas com mínimas de cerca de 15 graus em alguns municípios, a segunda-feira (22) começa com tempo firme e calor no estado com máximas que devem passar dos 30 graus.

Em Campo Grande, hoje o dia será de poucas nuvens e sol forte especialmente no período da tarde. A umidade relativa do ar oscila entre 30% e 80%, já os termômetros variam entre 23 e 33 graus.

No interior do estado, na região Sul, em Ponta Porã a temperatura fica entre 22 e 33 graus. Em Dourados, mínima de 22 e máxima de 35 graus.

Na região Leste, Três Lagoas mínima de 21 e 36 graus; na região Norte em Coxim mínima de 23 e máxima de 38 graus.

Na região Oeste em Corumbá mínima de 24 e máxima de 38 graus. Já em Porto Murtinho mínima de 23 e máxima de 34 graus.