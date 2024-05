CREC/Juventude embarca para estreia no Campeonato Brasileiro de Futsal

A equipe do CREC (Costa Rica Esporte Clube)/Juventude, única representante de Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro de Futsal, embarcou na manhã de quinta-feira (16) para Sapezal, no Mato Grosso, onde enfrenta o time da casa no seu primeiro jogo da competição, no sábado (18).

A delegação partiu do Aeroporto de Campo Grande com destino a Cuiabá, com escala em Guarulhos. Após a chegada à capital mato-grossense, os jogadores ainda terão que percorrer mais 510 km até Sapezal, com previsão de chegada no início da madrugada de sexta-feira (17).

Para se preparar para a estreia, a comissão técnica do CREC/Juventude programou um treino para a tarde de sexta-feira (17) no Ginásio Eleonor Dal Maso, em Sapezal. “Vai ser um trabalho também de reconhecimento, já que o piso foi substituído durante a semana. E também para se recuperar da longa viagem, por isso programamos chegar e ter esse dia para atividades, antes do jogo”, explica o supervisor Renan Rodrigues.

O CREC/Juventude está no Grupo A da competição, junto com ADS Sapezal, Cruzeiro, América Mineiro, Vasco da Gama, Fortaleza-CE, Náutico-PE, Passo Fundo Futsal-RS, CRB/Traipu-AL e Manaus/Estrela do Norte-AM.

Para participar da competição nacional, o clube sul-mato-grossense conta com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte) e Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

*Com informações da Fundesporte