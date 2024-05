Capital inaugura primeira sala "Parceiro Sebrae" do país

Nesta quinta-feira (16), foi inaugurada a primeira sala do projeto nacional "Parceiro Sebrae" no prédio da Associação Comercial de Campo Grande (ACICG). Mato Grosso do Sul ainda deve receber mais 10 unidades pioneiras em diversos municípios.

O objetivo do projeto é instalar salas do Sebrae para atender empreendedores de diversas escalas, desde Microempreendedores Individuais (MEI) a grandes empresas, em locais de fácil acesso.

A metodologia começou em São Paulo, que realiza mais de 60% de seu atendimento presencial em associações comerciais, prefeituras e shoppings. Agora, Campo Grande será a primeira cidade a receber o projeto a nível nacional, fora das terras paulistas.

De acordo com a gerente adjunta de relacionamento com o cliente do Sebrae Nacional, Milva Pinheiro, 90% dos municípios em São Paulo possuem esta parceria entre o Sebrae e outros espaços de fácil acesso.

"O Sebrae MS foi o primeiro a levantar a mão e falar 'queremos isso para o nosso cliente'. Então foi uma escolha parceira também de um Sebrae que está sempre junto com o Sebrae Nacional, trazendo para o seu cliente o atendimento em todos os pontos. [...] Nós temos o público do Sebrae, que são os micro e pequenos empreendedores, e a gente é muito procurado pelo MEI para orientação", explica Milva.

Região Central

A sala de atendimento personalizada do Sebrae na Associação comercial quer facilitar o acesso do MEI, comerciantes e empresários aos serviços gratuitos. O diretor de operações do Sebrae MS, Tito Estanqueiro, reforça a importância da instituição estar próxima de quem precisa de ajuda.

"No mundo atual o cliente quer estar sendo próximo de alguém que possa auxiliá-lo. Muitos dos pequenos negócios, que são até associados da Associação Comercial de Campo Grande, vêm aqui, então o Sebrae Parceiro é juntar isso e realmente fortalecer nossa rede de atendimento. Estamos modelando pela primeira vez, é inédito no país, começando aqui com a Associação Comercial", explica Estanqueiro.

Para o presidente da ACICG, Renato Paniago, a soma com o Sebrae é mais uma oferta de serviços ao associado e o prédio estará de portas abertas a todos os campo-grandenses que precisarem dos serviços do Sebrae e queiram também fazer a associação.

"A Associação Comercial tem, entre todos os grandes objetivos, fornecer soluções para os nossos associados, para resolver problemas dos nossos associados, para desenvolver os negócios, desenvolver os empreendedores. Então, a todo momento, nós buscamos ferramenta e novas soluções. Encontramos com o Sebrae, que possui ótimas tecnologias, ferramentas para ajudar, capacitações, internamentos, orientações, consultorias, para ajudar o pequeno empresário", afirma Paniago.