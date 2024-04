Cão farejador encontra 9kg de maconha na rodoviária da Capital

Uma equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul apreendeu 9,740 kg de maconha durante uma abordagem de rotina na rodoviária de Campo Grande, na segunda-feira (23). A droga estava escondida em uma mochila de um passageiro que seguia para São Paulo.

A ação aconteceu durante uma patrulhamento com cães farejadores no terminal. O cão policial Flow fez a indicação em uma mochila preta durante a varredura do bagageiro de um ônibus. Ao verificar o conteúdo da mochila, os policiais encontraram 11 tabletes de maconha.

A mochila pertencia a um jovem de 19 anos, que confessou ser o proprietário da droga. Ele confessou que foi contratado por um desconhecido, por aplicativo, para transportar a droga de Dourados para Araraquara, em São Paulo. Ele receberia R$ 2.000,00 pelo serviço. O jovem foi preso em flagrante

*Com informações do Batalhão de Choque