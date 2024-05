Capital tem mais de 3 mil vagas de emprego nesta quarta

Em Campo Grande, 3.746 vagas de emprego estão disponíveis nesta quarta-feira (15) para a população, somando as vagas disponibilizadas pela Fundação Social do Trabalho (Funsat) e pela Fundação do Trabalho de MS (Funtrab). São oportunidades em diversas áreas e há vagas também para estagiários e Pessoas com Deficiência (PcD). Os cargos são rotativos, podem ser preenchidos sem aviso prévio e, para concorrer, é necessário cadastro nas fundações.

Funsat - A Fundação Social do Trabalho oferece 2.136 vagas de emprego nesta quarta-feira (15). As contratações são para 190 profissões, em 269 empresas de Campo Grande. De acordo com a Funsat, são 96 vagas para motorista de caminhão, 45 vagas para balconista de açougue, 22 vagas para mecânico de manutenção de caminhão a diesel, 20 vagas para garçom, 5 vagas para costureira em geral, 5 vagas para colorista, entre outras.

Continue Lendo...

Das “vagas de perfil aberto”, que não exigem experiência prévia do candidato na função, são oferecidas 1419 oportunidades em 86 funções. Os processos seletivos são para auxiliar nos serviços de alimentação, com 105 vagas, atendente de padaria, com 36 vagas, auxiliar de armazenamento, com 22 vagas, auxiliar operacional de logística, com 10 vagas, auxiliar de marceneiro, com 5 vagas, entre outros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são oferecidas 28 vagas em 9 profissões. As oportunidades são para estoquista, com 10 vagas, auxiliar administrativo, com 7 vagas, auxiliar de almoxarifado, com 3 vagas, operador de vendas (lojas), com 2 vagas, vigia, com 1 vaga, entre outras.

O cadastro é feito presencialmente na Fundação, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, inclusive no horário de almoço, realizando também outros serviços como solicitações para a emissão da carteira digital de trabalho, ativação do seguro-desemprego, ou, por exemplo, inscrição de cursos profissionalizantes promovidos pela Fundação. O telefone para contato é o (67) 4042-0585.

Funtrab - A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul disponibiliza 1.610 vagas de emprego em Campo Grande em diferentes setores, como comércio, serviços, construção civil, área rural e setor industrial.

Na Capital, há oportunidades de ajudante de carga e descarga (75), assistente de vendas (47), atendente de lanchonete (42), auxiliar de armazenamento (15), auxiliar de cozinha (45), auxiliar de limpeza (139), operador de caixa (49), pedreiro (40), vendedor interno (34) e entre outros.

Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773 – Centro, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

ATENDIMENTO NA REDE FÁCIL (Campo Grande):

- Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 – Aero Rancho

Atendimento: toda segunda-feira, das 8h às 13h

- Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento

Atendimento: toda quarta-feira, das 8h às 13h

- Fácil General Osório – Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino

Atendimento: toda quinta-feira, das 8h às 13h

CLIQUE AQUI e siga nosso canal de notícias no WhatsApp.

Para sugerir pautas ou enviar vídeos e imagens,

salve nosso número 67 9932 3500