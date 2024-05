Caracol e Costa Rica terão investimentos em infraestrutura urbana

Os municípios de Caracol e Costa Rica receberão um total de R$ 8 milhões em investimentos para obras de infraestrutura urbana. Os recursos são provenientes de convênios firmados com o Governo do Estado, através do Programa MS Ativo Municipalismo.

Costa Rica receberá R$ 6,4 milhões para a realização de obras de restauração funcional do pavimento, incluindo o recapeamento de diversas ruas. O objetivo é melhorar a mobilidade urbana, aumentar a segurança e a qualidade de vida dos moradores.

Continue Lendo...

Em Caracol, o investimento de R$ 1,5 milhão será destinado à pavimentação asfáltica e à construção de um sistema de drenagem de águas pluviais na Vila Glória, no Alto Caracol. As obras visam valorizar os espaços urbanos, prevenir alagamentos e contribuir para a preservação do meio ambiente.

“Já firmamos convênios com diversos municípios, que agora estão sendo publicados no Diário Oficial. Com esses investimentos o Estado estende a mão para contribuir com melhorias urbanas, nos distritos, em rodovias, espaços públicos, tudo para que as pessoas vivam melhor nas suas cidades. O compromisso do Governo é melhorar a vida das pessoas nos municípios onde elas moram”, explicou o titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), Helio Peluffo.

*Com informações da Agesul