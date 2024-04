Caribéu Vegano do Pantanal

Hoje ensino receita que criei para o Sesc Vila Mariana em São Paulo, para um evento que fiz em 2018 em homenagem ao antigo presidente do Sesc São Paulo: Danilo Miranda.

O prato criado por mim foi uma releitura do Caribeu, e chamei de Caribeu Vegano do Pantanal, trata-se de um guisado de "carne" de caju com mandioca, cebola, alho, tomates, colorau, cheiro-verde, acompanhado de farofa c/ castanha de cumbaru e especiaria de guavira e pode também acompanhar arroz branco.

Delicie-se com essa receita.

