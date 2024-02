Carnaval atrai hóspedes para os principais pontos turísticos, afirma dirigente

Com a proximidade do carnaval aumenta a procura por hospedagem em todo o estado. Entre os municípios mais buscados nesta época do ano estão: Corumbá, Bonito, Ponta Porã e Rio Verde de Mato Grosso.

Segundo o Presidente do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Mato Grosso do Sul (Sindha MS), Juliano Wertheimer, este é o momento do turismo de lazer.

“O turismo de Mato Grosso do Sul se divide em: turismo de negócios e turismo de lazer. Então neste momento, enquanto tem uma baixa em Campo Grande - que nós somos um polo emissivo, as pessoas saem daqui para viajar tanto dentro como fora do estado - mas tem também Rio Verde, Ponta Porã, Corumbá, Bonito que ficam completamente lotados. A rede hoteleira com ocupação máxima, os restaurantes com ocupação máxima, os atrativos turísticos todos lotados, então é um grande momento para os nossos destinos turísticos do estado”.

Campo Grande que durante muito tempo serviu apenas de passagem para turistas, começa a viver um novo momento na hospedagem regional. De acordo com Wertheimer, a justificativa para a mudança é a instalação do Bioparque Pantanal.

“A cidade sempre foi passagem. Hoje o turista fica pelo menos um dia aqui para conhecer o Bioparque e isso gera pelo menos uma diária, reflete também no consumo de restaurantes, pelo menos duas refeições - um almoço e um jantar, ele loca uma diária de van, ele consome nos nossos shoppings. Então com um atrativo turístico você consegue sim reter este turista na cidade e gerar receita para o município”.

A experiência regional dos atrativos turísticos tem se confirmado como uma tendência mundial. Neste sentido, o presidente do Sindha, ressaltou o desenvolvimento de projetos como o ‘Rotas Gastronômicas’. "Para este ano, há a expectativa do lançamento voltado às comunidades quilombolas”, antecipou Wertheimer. Acompanhe aqui a entrevista completa.