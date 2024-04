CBN CG e Correio do Estado iniciam série de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura da Capital

A Rádio CBN Campo Grande iniciou nesta segunda-feira (15), em parceria com o Jornal Correio do Estado, a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Campo Grande. Serão seis pré-candidatos dos partidos com maior representatividade na Câmara Municipal - MDB, PL, PP, PSDB, PT e União Brasil.

A ordem das entrevistas foi definida em reunião com representantes dos partidos, quando foi realizado sorteio. O pré-candidato André Puccinelli (MDB) foi o primeiro a ser entrevistado, nesta segunda-feira (15).

Continue Lendo...

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na entrevista, Puccinelli falou sobre a motivação de se candidatar novamente a prefeito de Campo Grande. Ele esteve no cargo de chefe do executivo municipal da Capital de Mato Grosso do Sul por dois mandatos, nos anos de 1997 a 2004.

Durante a sabatina com os jornalistas dos dois veículos de comunicação, ele respondeu à questões relacionadas aos processos judiciais aos quais responde e rebateu as informações sobre os índices de rejeição popular. Segundo André, inclusive ao reduzir a rejeição da intenção de votos, o saldo é positivo.



Confira a entrevista na íntegra: