Semana começa com clima seco e muito calor em Mato Grosso do Sul

Os próximos dias serão de tempo firme com sol e pouca nebulosidade em Mato Grosso do Sul. São esperadas temperaturas acima da média, podendo chegar a 38°C. A umidade relativa do ar deve ficar entre 25 e 45%, abaixo do recomendável que é de 60%. Resultado da atuação de uma alta pressão atmosférica em vários níveis.

Sistema meteorológico que atua como bloqueio atmosférico inibindo a formação de nuvens e chuvas de grande escala. Rajadas de vento intensificam o ar quente e seco sobre o estado.

Na quinta-feira dia (2) podem ocorrer pancadas de chuvas e tempestades de forma localizada nas regiões Sul, Sudeste, Sudoeste e Oeste.

A aproximação de uma frente fria e atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai podem favorecer a formação de instabilidades. Com o calor acima da média e a baixa umidade do ar, a recomendação é beber bastante líquido, umidificar ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

Estão previstas temperaturas mínimas entre 22°C a 25°C graus e máximas entre 33°C e 37°C graus para as regiões Sul, Sudeste e Leste. Nas regiões Sudoeste e Pantaneira espera-se mínimas entre 25°C e 28°C e máximas entre 35°C e 37°C.

Para as regiões Norte e Bolsão espera-se mínimas entre 20°C e 23°C graus e máximas entre 34°C e 36°C graus. Em Campo Grande são esperadas mínimas entre 23°C e 25°C e máximas entre 33°C e 35°C graus.

A velocidade dos ventos deve ficar entre 40 e 60 km/h. Pontualmente podem ocorrer rajadas acima de 60 km/h.

*Com informações do Cemtec/MS